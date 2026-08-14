Релиз физической песочницы GIANTESS PLAYGROUND в Steam обернулся скандалом с кражей прав и разгромом в отзывах

В сервисе Steam состоялся релиз в раннем доступе необычной физической песочницы GIANTESS PLAYGROUND от студии AGGRESSIVE MASTERY INC. Проект предлагает игрокам примерить на себя роль колоссальной девушки-гиганта и разрушать виртуальные мегаполисы, круша небоскребы, давя танки и расшвыривая крошечных горожан. При желании перспективу можно сменить на противоположную и попытаться выжить на улицах в роли миниатюрного жителя, маневрирующего между гигантскими шагами. Разработчики заявили поддержку разрушений в реальном времени, свыше 20 готовых персонажей, импорт собственных трехмерных моделей формата VRM прямо через меню, а также несколько игровых режимов, среди которых свободная песочница, разрушение города на время с постепенным ростом героини, прятки и фоторежим.

Несмотря на статус нишевой инди-песочницы, игра шокировала сообщество системными требованиями, сопоставимыми с тяжелыми AAA-релизами. Для запуска в базовом разрешении 1080p авторы затребовали процессор с частотой от 5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce RTX 4060, а в рекомендованных характеристиках значатся 64 ГБ оперативной памяти и GeForce RTX 4070 Ti. При этом создатели открыто признают, что стабильные 60 кадров в секунду при таком железе появятся только к полноценному релизу, а музыкальное сопровождение и элементы интерфейса и вовсе были сгенерированы с помощью нейросетей.

Первые покупатели встретили новинку волной негатива из-за катастрофического технического состояния. Игра вылетает с критической ошибкой уже на обучающем уровне, меню периодически зависает и не позволяет закрыть приложение без диспетчера задач, а физический движок дает сбои, позволяя моделям проходить сквозь здания без нанесения урона.

Технический провал сопровождается масштабным юридическим скандалом вокруг авторских прав. Игроки массово отмечают в обзорах, что издатель под ником GameDevMicah опубликовал проект в магазине без разрешения оригинального создателя, который годами вел разработку на платформе Patreon. По утверждениям пользователей, издатель присвоил себе весь доход и отстранил автора от проекта, из-за чего вокруг игры начались судебные разбирательства, а покупатели призывают оформлять немедленный возврат средств.

Сами авторы из AGGRESSIVE MASTERY INC рассчитывают продержать проект в раннем доступе от нескольких месяцев до нескольких лет, предупреждая о возможном повышении ценника в будущем. На текущий момент GIANTESS PLAYGROUND доступна со стартовой 10-процентной скидкой за 809 рублей, после чего ее стоимость составит 899 рублей.