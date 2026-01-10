ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Giantess Playground 23.07.2025
Экшен, Инди, Открытый мир, Песочница, Юмор
4.3 34 оценки

Симулятор гигантских девушек, разрушающих города Giantess Playground скоро выйдет в раннем доступе в Steam

2BLaraSex 2BLaraSex

9 января независимая студия разработки Aggressive Mastery объявила, что ее симулятор гигантских девушек Giantess Playground в ближайшее время выйдет в ранний доступ на платформе Steam. В игре геймеры смогут либо взять на себя роль гигантской девушки и стереть с лица земли обширный город, либо попытаться выжить в этом хаосе, управляя обычным человеком, который отчаянно пытается спрятаться и убежать.

В режиме разрушения за гигантессу представлены два варианта: песочница без ограничения времени, где можно неспешно уничтожать здания и давать отпор армии, и режим ярости с испытанием на время, где нужно успеть сравнять с землей весь город.

Противоположная перспектива реализована в режиме пряток. Здесь игрок смотрит на мир с высоты человеческого роста и должен любыми способами избегать гигантских ступней и рук, чтобы выжить как можно дольше.

Разработчики намекают, что вид снизу вверх в этом режиме особенно впечатляет, и рекомендуют заглянуть на их YouTube-канал для наглядных примеров.

30
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Babadzaki-San

Вот к чему приводит то,что каждый может стать разработчиком.Это как с ИИ.Только тотальный контроль и ограничение помогут,а когда каждый полоумный имет доступ,то это катастрофа.

19
Richard Batsbаk

Да и до ИИ подобной херни навалом было.

5
Molnenosec

Вот к чему приводит то,что каждый может стать комментатором.Это как с ИИ.Только тотальный контроль и ограничение помогут,а когда каждый полоумный имет доступ,то это катастрофа.

13
EnchantingNostro
это катастрофа

страшно да? боишься?

10
Tiger Goose

Ряды великих эксклюзивов Epic Games Store редеют.

1
Шаман Шаманыч

Наверняка там есть сцены, как они садятся на шпиль....для разрушения здание ессно.

1
Knoweryuga

Еще что-то от разработчиков Code Violet?

1
AdriftDylan

Я извиняюсь но вот это ведро))

BattleEffect

за Годзиллу есть подобное?

ka27

https://youtu.be/YlUKcNNmywk?t=267

AndralStormborn

Не знаком с подобным жанром, но наверное это стоит попробовать, для разнообразия