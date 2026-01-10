Симулятор гигантских девушек, разрушающих города Giantess Playground скоро выйдет в раннем доступе в Steam

9 января независимая студия разработки Aggressive Mastery объявила, что ее симулятор гигантских девушек Giantess Playground в ближайшее время выйдет в ранний доступ на платформе Steam. В игре геймеры смогут либо взять на себя роль гигантской девушки и стереть с лица земли обширный город, либо попытаться выжить в этом хаосе, управляя обычным человеком, который отчаянно пытается спрятаться и убежать.
В режиме разрушения за гигантессу представлены два варианта: песочница без ограничения времени, где можно неспешно уничтожать здания и давать отпор армии, и режим ярости с испытанием на время, где нужно успеть сравнять с землей весь город.
Противоположная перспектива реализована в режиме пряток. Здесь игрок смотрит на мир с высоты человеческого роста и должен любыми способами избегать гигантских ступней и рук, чтобы выжить как можно дольше.
Разработчики намекают, что вид снизу вверх в этом режиме особенно впечатляет, и рекомендуют заглянуть на их YouTube-канал для наглядных примеров.
Вот к чему приводит то,что каждый может стать разработчиком.Это как с ИИ.Только тотальный контроль и ограничение помогут,а когда каждый полоумный имет доступ,то это катастрофа.
Да и до ИИ подобной херни навалом было.
Вот к чему приводит то,что каждый может стать комментатором.Это как с ИИ.Только тотальный контроль и ограничение помогут,а когда каждый полоумный имет доступ,то это катастрофа.
страшно да? боишься?
Ряды великих эксклюзивов Epic Games Store редеют.
Наверняка там есть сцены, как они садятся на шпиль....для разрушения здание ессно.
Еще что-то от разработчиков Code Violet?
Я извиняюсь но вот это ведро))
за Годзиллу есть подобное?
https://youtu.be/YlUKcNNmywk?t=267
Не знаком с подобным жанром, но наверное это стоит попробовать, для разнообразия