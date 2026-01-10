Симулятор гигантских девушек, разрушающих города Giantess Playground скоро выйдет в раннем доступе в Steam

9 января независимая студия разработки Aggressive Mastery объявила, что ее симулятор гигантских девушек Giantess Playground в ближайшее время выйдет в ранний доступ на платформе Steam. В игре геймеры смогут либо взять на себя роль гигантской девушки и стереть с лица земли обширный город, либо попытаться выжить в этом хаосе, управляя обычным человеком, который отчаянно пытается спрятаться и убежать.

В режиме разрушения за гигантессу представлены два варианта: песочница без ограничения времени, где можно неспешно уничтожать здания и давать отпор армии, и режим ярости с испытанием на время, где нужно успеть сравнять с землей весь город.

Противоположная перспектива реализована в режиме пряток. Здесь игрок смотрит на мир с высоты человеческого роста и должен любыми способами избегать гигантских ступней и рук, чтобы выжить как можно дольше.

Разработчики намекают, что вид снизу вверх в этом режиме особенно впечатляет, и рекомендуют заглянуть на их YouTube-канал для наглядных примеров.