"Возьмите под свой контроль гигантскую девушку и уничтожьте город": на ПК вышел необычный симулятор Giantess Playground

На платформе Epic Games Store состоялся ранний релиз необычного проекта под названием Giantess Playground от небольшой команды разработчиков из студии Aggressive Mastery. Проект представляет собой симулятор разрушений, где игрок управляет гигантской девушкой, способной стирать с лица земли целые города. Игра создаётся на Unreal Engine 5.6 и демонстрирует впечатляющие технологии разрушения и визуальных эффектов, основанные на системах Nanite и Niagara.
Проект разработан художником и техноспециалистом Micah, известным по выступлениям на Unreal Fest. Giantess Playground уже успел собрать тысячи положительных отзывов от игроков и получить оценку 4.3 из 5 в Epic Games Store. Несмотря на статус раннего доступа, игра поражает уровнем детализации, проработкой физики и ощущением "гигантского" масштаба.
Разработчики отмечают, что продолжают активно дорабатывать систему разрушений и оптимизацию, обещая со временем расширить набор локаций и игровых возможностей. При этом они предлагают оценить проработанную физику и детализацию самой последней версии движка Unreal Engine.
Playground одобряет Giantess Playground 👍
Мда, символично. Гигантская девка - это весь тупорылый инди-сектор для отбитых фетишистов и таких же разрабов, которые пытаются заработать хоть сколько - нибудь своими бездарными поделками. Город - это Стим, который уже по швам трещит от этого мусора.
чё бабы не дают?
если бы бабы не давали, он бы этого не писал.
А что бы он писал?
Пилите мод на Раздевание.
Феминистки в восторге // Benjamin Franklin
И ущемленные с ПГ тоже.
Офнись нытик // Vengel Bryde
Всё исправят, и будет как было, когда бабы маленькие, а мужики большие.
Ну и убожество.
"Воть би тякая села мне на лицо"
Это ж каких размеров-то лицо должно быть.
18 бачей за кривую демонстрацию движка? Жесть.
Там разрушаемые модельки подгружаются налету.
Руки у неё выкручивает.
Короче, это даже не песочница. Кривая модель женщины ломает кривой город с кривой анимацией.
хех выглядит эпично)) сюжетка вряд ли будет раз песочница, но поугарать вечерок будет явно приятно))
Макрофилия в массы, погнали // Георгий Царьков
По сути ассеты домов, ассеты тянок и подкапотные тормозные технологии UE сплели воедино и сделали из этого "игру"...