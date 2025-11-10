"Возьмите под свой контроль гигантскую девушку и уничтожьте город": на ПК вышел необычный симулятор Giantess Playground

На платформе Epic Games Store состоялся ранний релиз необычного проекта под названием Giantess Playground от небольшой команды разработчиков из студии Aggressive Mastery. Проект представляет собой симулятор разрушений, где игрок управляет гигантской девушкой, способной стирать с лица земли целые города. Игра создаётся на Unreal Engine 5.6 и демонстрирует впечатляющие технологии разрушения и визуальных эффектов, основанные на системах Nanite и Niagara.

Проект разработан художником и техноспециалистом Micah, известным по выступлениям на Unreal Fest. Giantess Playground уже успел собрать тысячи положительных отзывов от игроков и получить оценку 4.3 из 5 в Epic Games Store. Несмотря на статус раннего доступа, игра поражает уровнем детализации, проработкой физики и ощущением "гигантского" масштаба.

Разработчики отмечают, что продолжают активно дорабатывать систему разрушений и оптимизацию, обещая со временем расширить набор локаций и игровых возможностей. При этом они предлагают оценить проработанную физику и детализацию самой последней версии движка Unreal Engine.