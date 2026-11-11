Битвы кайдзю теперь и на Android - GigaBash получила мобильную версию

Студия Passion Republic Games объявила о выходе GigaBash на Android. В честь релиза разработчики представили новый трейлер, демонстрирующий сражения огромных монстров и разрушение городов на мобильных устройствах.

GigaBash — аркадный файтинг, вдохновлённый классическими фильмами о кайдзю и гигантских роботах. Игроки управляют исполинскими существами, которые сражаются друг с другом посреди городов, превращая здания и другие объекты окружения в руины.

Главная особенность игры — масштабные и зрелищные поединки, в которых монстры используют уникальные способности и сокрушительные атаки. Разрушаемое окружение делает каждую схватку ещё более хаотичной, позволяя почувствовать себя героем настоящего фильма о гигантских чудовищах.