Для GigaBash анонсировали DLC с Ultraman Zero и Ultraman Belial

Студия Passion Republic Games представила новое дополнение Ultraman Zero для аркадного файтинга GigaBash. DLC выйдет 9 июля и добавит в игру сразу двух новых бойцов — Ultraman Zero и его заклятого врага Ultraman Belial, выполненных в образах из фильма Mega Monster Battle: Ultra Galaxy – The Movie 2009 года.

Каждый из персонажей получит собственный набор приемов, уникальные способности и фирменные суперудары, вдохновленные оригинальной вселенной Ultraman. Разработчики обещают максимально точно передать стиль сражений обоих героев, чтобы поклонники франшизы смогли воссоздать культовые противостояния уже в GigaBash.

Дополнение продолжит сотрудничество Passion Republic Games с Tsuburaya Productions. Ранее в GigaBash уже появились такие персонажи, как Ultraman, Ultraman Tiga, Alien Baltan, Camearra, а также герой анимационного фильма Ultraman: Rising. Новый набор станет очередным расширением ростера культовых героев и злодеев серии.

GigaBash представляет собой многопользовательский файтинг, в котором гигантские кайдзю и супергерои сражаются на разрушаемых аренах. За время существования игра получила несколько крупных кроссоверов с франшизами Godzilla, Ultraman, Gamera и другими известными вселенными. Новое DLC с Ultraman Zero станет доступно 9 июля на всех платформах, где доступна GigaBash.