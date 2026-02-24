Gigils - PvP-экшен, где можно съесть соперника и стать больше

В рамках проходящего сейчас фестиваля «Играм Быть» в Steam стала доступна демоверсия кооперативного экшена от третьего лица про сражения инопланетных существ — гигилзов.

Суть Gigils заключается в очень быстрых сражениях. Вы буквально охотитесь на соперников, чтобы их съесть. Поедание врагов позволяет вам вырасти и получить новые способности. Вы можете открыто гнаться за добычей или затаиться в укромном месте на карте, чтобы поймать ничего не подозревающую жертву.

Демоверсия Gigils включает:

Одну карту, доступную для онлайн-сражений.

Несколько игровых классов на выбор, которые отличаются сильными сторонами и стилями игры.

Систему прокачки персонажа прямо во время матча.

Систему выбора способностей с индивидуальной настройкой характеристик.

Режим захвата контрольных точек.

Как проходят матчи

Вы выбираете класс персонажа с определёнными способностями. Оказавшись на локации, вы начинаете охоту за жуками (NPC) и другими игроками, чтобы прокачивать персонажа и развивать его способности во время матча. Каждая игра — это эксперимент с вариантами развития персонажа и стратегиями по контролю территорий.

К фестивалю «Играм Быть» в Steam разработчики Gigils выпустили новый трейлер: