Gigils - PvP-экшен, где можно съесть соперника и стать больше

В рамках проходящего сейчас фестиваля «Играм Быть» в Steam стала доступна демоверсия кооперативного экшена от третьего лица про сражения инопланетных существ — гигилзов.
Суть Gigils заключается в очень быстрых сражениях. Вы буквально охотитесь на соперников, чтобы их съесть. Поедание врагов позволяет вам вырасти и получить новые способности. Вы можете открыто гнаться за добычей или затаиться в укромном месте на карте, чтобы поймать ничего не подозревающую жертву.
Демоверсия Gigils включает:
- Одну карту, доступную для онлайн-сражений.
- Несколько игровых классов на выбор, которые отличаются сильными сторонами и стилями игры.
- Систему прокачки персонажа прямо во время матча.
- Систему выбора способностей с индивидуальной настройкой характеристик.
- Режим захвата контрольных точек.
Как проходят матчи
Вы выбираете класс персонажа с определёнными способностями. Оказавшись на локации, вы начинаете охоту за жуками (NPC) и другими игроками, чтобы прокачивать персонажа и развивать его способности во время матча. Каждая игра — это эксперимент с вариантами развития персонажа и стратегиями по контролю территорий.
К фестивалю «Играм Быть» в Steam разработчики Gigils выпустили новый трейлер:
