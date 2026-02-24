ЧАТ ИГРЫ
Gigils TBA
Экшен, Мультиплеер, Инди, От третьего лица, Фэнтези
0 0 оценок

Gigils - PvP-экшен, где можно съесть соперника и стать больше

В рамках проходящего сейчас фестиваля «Играм Быть» в Steam стала доступна демоверсия кооперативного экшена от третьего лица про сражения инопланетных существ — гигилзов.

Суть Gigils заключается в очень быстрых сражениях. Вы буквально охотитесь на соперников, чтобы их съесть. Поедание врагов позволяет вам вырасти и получить новые способности. Вы можете открыто гнаться за добычей или затаиться в укромном месте на карте, чтобы поймать ничего не подозревающую жертву.

Демоверсия Gigils включает:

  • Одну карту, доступную для онлайн-сражений.
  • Несколько игровых классов на выбор, которые отличаются сильными сторонами и стилями игры.
  • Систему прокачки персонажа прямо во время матча.
  • Систему выбора способностей с индивидуальной настройкой характеристик.
  • Режим захвата контрольных точек.

Как проходят матчи

Вы выбираете класс персонажа с определёнными способностями. Оказавшись на локации, вы начинаете охоту за жуками (NPC) и другими игроками, чтобы прокачивать персонажа и развивать его способности во время матча. Каждая игра — это эксперимент с вариантами развития персонажа и стратегиями по контролю территорий.

К фестивалю «Играм Быть» в Steam разработчики Gigils выпустили новый трейлер:

FairUlu

окошки овертона крутся, пипл хавает и мутится

1