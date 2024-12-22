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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7.1 14 оценок

26 декабря в Girls' Frontline 2 начнется новое масштабное событие - Квартет Рапсодии(Rhapsody Quartet)

ParaDelion
Новости

На следующей неделе, 26 декабря на клиент глобального сервера Girls' Frontline 2: EXILIUM выйдет крупное обновление. В честь этого на официальном канале Girls' Frontline 2 вышел трейлер-превью, вкратце показывающий все изменения и нововведения:

26 декабря стартует новый баннер Targeted Procurement Event, в котором командиры смогут получить новых тактических кукол с повышенным шансом выпадения. С релизом патча выходит 7 глава основного сюжета о похождении Командира на корабле ELMO:

Свою сюжетную линию получит и Маккиатто в одноименном ивенте - Rhapsody Quartet

По мимо этого в игре появится система Взводов - местный аналог гильдий, в которых командиры смогут собираться вместе и отправляться в специальные события-рейды с ценными наградами. Первое такое событие - Gunsmoke Frontline, стартует сразу после обновления игры. Появится возможность обменивать Intelligence Puzzles на ценные предметы.

Также в игре появится новый режим - Бесконечные проекции. За прохождение данного режима всех командиров ожидают щедрые награды, включая частицы коллапса (Collapse Pieces). Для ежедневно посещающих игру появятся 2 новых логин-события, один из которых посвящен Папаше, а второй - новому году. Перед обновлением игры будет проведено техническое обслуживание, в ходе которого сервера будут недоступны.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
kaka qp0H

как игра.стоит покупать? русс есть?

0
Marie Roswell

Да игра стоит к покупке даже миллион не жалко и русский есть там аж целый папаша выходит.

0
Laim_KoT

Ну, как я помню,
русский язык в игре Girls' Frontline 2 не заявлен.

0
Raphtallia

В стиме нету...

0