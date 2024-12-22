26 декабря в Girls' Frontline 2 начнется новое масштабное событие - Квартет Рапсодии(Rhapsody Quartet)

На следующей неделе, 26 декабря на клиент глобального сервера Girls' Frontline 2: EXILIUM выйдет крупное обновление. В честь этого на официальном канале Girls' Frontline 2 вышел трейлер-превью, вкратце показывающий все изменения и нововведения:

26 декабря стартует новый баннер Targeted Procurement Event, в котором командиры смогут получить новых тактических кукол с повышенным шансом выпадения. С релизом патча выходит 7 глава основного сюжета о похождении Командира на корабле ELMO:

Свою сюжетную линию получит и Маккиатто в одноименном ивенте - Rhapsody Quartet

По мимо этого в игре появится система Взводов - местный аналог гильдий, в которых командиры смогут собираться вместе и отправляться в специальные события-рейды с ценными наградами. Первое такое событие - Gunsmoke Frontline, стартует сразу после обновления игры. Появится возможность обменивать Intelligence Puzzles на ценные предметы.

Также в игре появится новый режим - Бесконечные проекции. За прохождение данного режима всех командиров ожидают щедрые награды, включая частицы коллапса (Collapse Pieces). Для ежедневно посещающих игру появятся 2 новых логин-события, один из которых посвящен Папаше, а второй - новому году. Перед обновлением игры будет проведено техническое обслуживание, в ходе которого сервера будут недоступны.