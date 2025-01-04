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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
6.8 17 оценок

Авторы Girls' Frontline 2 обсудили будущее обновления для игры

ParaDelion
Новости

Сегодня стукнул месяц со дня релиза глобального сервера Girls' Frontline 2: EXILIUM в мире. В честь этого разработчики опубликовали блог, в котором ведущий продюсер игры Yuzhong поблагодарил всех геймеров за внесенный вклад в развитие игры, а также ответил на несколько часто задаваемых вопросов.

Помимо всего того, что было ранее сказано в дневнике разработки, разработчики также планируют расширить возможности самого корабля Эльмо: полноценное передвижение по кораблю, возможность устанавливать в комнатах кукол новую мебель и всячески с ней взаимодействовать.

Помимо этого ведется работа по оптимизации тактического режима игры, исправление проблем связанных с вылетом игры во время автобоя, а также оптимизация игры на ПК и мобильных устройствах в целом.

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