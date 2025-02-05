Душевная, возвращение Суоми, пляжные скины и новые события - превью обновления Girls' Frontline 2 - Halting Station

На глобальный сервер Girls' Frontline 2: EXILIUM продолжают поступать новые обновления. Разработчики игры опубликовали видео, которое презентует новое тематическое событие - Halting Station (Место остановки). В частности, новое обновление будет содержать Душевную, новую куклу из лимитированного баннера, а также купальники для Сабрины и Читы. Само собой, ожидается и добавление нескольких новых ивентов.

Из наиболее интересного, вместе с Душевной вернется баннер с Суоми с повышенным шансом выпадения. По мимо этого стартует мини событие, в ходе которого можно будет достать тактическую куклу Чита с её основным оружием MP7H1

Количество энергии отныне будет увеличено до 240 пазлов. Также будут внесены небольшие технические правки в 7 и 8 главы основного сюжета. Помимо этого в стандартном баннере появится возможность выбора цели (50 на 50 стандартной куклы или оружия на выбор). Обновление игры будет доступно 6 февраля сразу после технических работ.