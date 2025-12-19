Фанатка Могучих Рейнджеров. Превью тактической куклы Girls' Frontline 2 - Робелла

Начался второй период годовщины глобального сервера Girls' Frontline 2 EXILIUM. Вслед за сёстрами UMP на борт МКБ "Эльмо" заглянет один из ветеранов AR-TEAM - боевая тактическая кукла класса Страж (Sentinel) - Робелла. Вооруженная американским пистолетом-пулемётом R0635, она обладает сдержанным и скромным характером и редко выставляет эмоции напоказ, из-за чего может показаться несколько холодной. Однако внутри неё таится мягкая и замысловатая душа, во многом напоминающая человеческую.

Баннер Робеллы уже доступен на глобальном сервере. Шанс выпадения Робеллы в новом баннере увеличен.