Главная горничная на борту! Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Сенторайсси

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Баннер с Сенторайсси будет доступен с 27 февраля 16:00 МСК по 19 марта 15:59 МСК. Шанс выпадения еë будет