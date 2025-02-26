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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
6.5 20 оценок

Главная горничная на борту! Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Сенторайсси

ParaDelion
Новости

Вслед за Душевной, глобальный сервер Girls' Frontline 2 EXILIUM ожидает новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса Support (поддержка) - Сенторайсси. В честь этого на официальном youtube канале вышел трейлер, демонстрирующий, еë особенности:

Вооруженная автоматической штурмовой винтовкой G36, она приветствует всех посетителей прекрасной и элегантной, хот и слегка натянутой, профессиональной улыбкой￼

Баннер с Сенторайсси будет доступен с 27 февраля 16:00 МСК по 19 марта 15:59 МСК. Шанс выпадения еë будет

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jarvis666

Опачки, у этой мусорки уже Смешанные отзывы в Стиме. Довольно долго у неё был статус отзывов Очень положительные. Когда уже люди поймут, что гача ничего не может предложить, она только отнимает, самый бессмысленный жанр игр на планете.

-1
ParaDelion

"Смешанные" отзывы у игры лишь из-за того, что большинство игроков играло до этого на Sunborn- клиенте. А так как в странах Европы доступен Haoplay- клиент, у людей и начался бугурт. Можешь сам почитать отзывы, большинство негодует только из-за этого.

2
Seven_zzz

Сначала бы в проблеме разобрался из-за которой там смешанные отзывы - у игры на западе два издателя: Haoplay - для европы и азии, Darkwinter - америка в большинстве своём. У Хаоплей смешанные отзывы как из-за этого и есть, ибо разрабы решили залочить регионы игры в стиме и люди, которые начинали играть на Дарке, просто не могут зайти на свой аккаунт в клиенте стима.

0