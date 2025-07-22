Главный гуру на кухне! Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Цюхуа

Сразу после завершения глобального события "Петля Мимира" на корабле Элмо ожидается новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса Vanguard (Авангард) - Юхи. Вооруженная китайским дробовиком Type 97 Shotgun, она является заядлой гурманкой и стойкой приверженкой северо-восточной китайской кухни. Она с одинаковой вероятностью может приготовить как пробивающее на ностальгию класическое блюдо, так и нечто новаторское

Выход баннера Цюхуа запланирован сразу после завершения глобального события "Петля Мимира". Шанс выпадения Цюхуа в новом баннере будет увеличен.