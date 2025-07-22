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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7.2 37 оценок

Главный гуру на кухне! Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Цюхуа

ParaDelion ParaDelion

Сразу после завершения глобального события "Петля Мимира" на корабле Элмо ожидается новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса Vanguard (Авангард) - Юхи. Вооруженная китайским дробовиком Type 97 Shotgun, она является заядлой гурманкой и стойкой приверженкой северо-восточной китайской кухни. Она с одинаковой вероятностью может приготовить как пробивающее на ностальгию класическое блюдо, так и нечто новаторское

Выход баннера Цюхуа запланирован сразу после завершения глобального события "Петля Мимира". Шанс выпадения Цюхуа в новом баннере будет увеличен.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
jax baron

какого Цюхуа тут происходит?