Китайская Дайянь готова вступить на службу к Командирам в новом трейлере Girls' Frontline 2

Разработчики глобального сервера Girls' Frontline 2: EXILIUM продолжают активно развивать игру, добавляя в игру все больше контента. На очереди - боевая тактическая кукла Дайянь класса Vanguard (Авангард). В честь этого, на официальном канале игры был опубликован трейлер, демонстрирующий еë способности:

Вооруженная автоматической штурмовой винтовкой Type 95, сдержанная и спокойная, она уверена в том, что, на войне эмоции намного ценнее материального блага.

Баннер с Дайянь будет доступен с 16 января 20:00 МСК по 1 февраля 01:00 МСК. Шанс выпадения будет увеличен.