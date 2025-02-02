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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
6.6 19 оценок

Кукла без памяти, но с душой. Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Душевная

ParaDelion
Новости

Глобальный сервер Girls' Frontline 2: EXILIUM продолжает жить своей жизнью. В скором времени отряд командиров ожидает новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса Support (Поддержка) - Душевная. Но официальном канале игры вышел трейлер, демонстрирующий еë возможности:

Вооруженная крупнокалиберной снайперской винтовкой КСВК, она упорно ищет информацию о своём прошлом и искренне помогает другим.

"Душевная прибыла на службу! Коль прошлое вернуть мне не дано, то полотно судьбы сотку я вместе с вами, Командир - таков обет, что на душе моей запечатлён!"

Информации о баннере с Душевной пока нет, однако стоит ожидать его сразу после окончания глобального события Amidst Wings of Gray.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
FourDeltaOne

Шта?

0
Wolfenstein

стратегия с куклой для сексов это конечно прорыв в жанре тактика

-1
Jarvis666

Стратегия с куклой для сексов, без сексов ((

0