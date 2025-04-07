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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
6.7 23 оценки

Кукла, которая ко всему подходит с особой ленью. Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Мечты

ParaDelion ParaDelion

Список нового отряда 404 продолжает расширяться. Глобальный сервер Girls' Frontline 2 EXILIUM ожидает новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса Support (поддержка) - Мечты. Вооруженная немецким автоматом HK G11, она, судя по всему, является воплощением философии «лежать плашмя» (тан пин), в критические моменты она проявляет свою надежную сторону, хотя, по ее словам, «было бы лучше, если бы мы вообще никогда не сталкивались ни с какими „кризисами“...».

Приход Мечты запланирован сразу после окончания баннера с Клюкай. Шанс выпадения Мечты в новом баннере будет увеличен.

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Комментарии: 1
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Jarvis666

Очередняра с нарколепсией

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