Новый лидер отряда 404. Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Клюкай

После главной горничной Сенторайсси, глобальный сервер Girls' Frontline 2 EXILIUM ожидает новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса Sentinel (страж) - Клюкай. Вооруженная немецким автоматом HK 416, она в качестве действующего лидера отряда H.I.D.E. 404 готова помочь командиру в его нелегком пути.

"Текущий лидер H.I.D.E. 404, элитная кукла Клюкай, прибыла в точку назначения. Давно не виделись, Командир."

Выход баннера с Клюкай ожидается 20 марта вместе со следующим глобальным событием "Афелий". Шанс выпадения будет увеличен.