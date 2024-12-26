Разработчики Girls' Frontline 2 опубликовали блог, посвященный новому обновлению игры

В преддверии выхода нового обновления на глобальном сервере Girls' Frontline 2: EXILIUM разработчики выпустили небольшой обзор грядущего контента, а также ответили на несколько вопросов от игроков:

Уже сегодня, в 12:00 МСК станет доступна новая система Взводов, а также логин-событие - [Папаша докладывает!]

Запуск глобального события [Квартет Рапсодии], а также баннер с Маккиатто, 7 глава основного сюжета и новые костюмы будут доступны с 20:00 МСК.

Также, в блоге было упомянуто, что релиз игры в steam состоится в первом квартале 2025 года. У игры также будет 2 издателя для разных регионов. Помимо этого в данный момент ведутся работы по введению дополнительных способов оплаты.