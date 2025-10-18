ЧАТ ИГРЫ
Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7 44 оценки

Садо-мазо медсестра. Превью тактической куклы Girls' Frontline 2 - Флоренс

ParaDelion ParaDelion

На глобальном сервере Girls' Frontline 2 EXILIUM уже во всю гремит новое масштабное событие - Чудесный парк возбуждений. Главный гость данного события - боевая тактическая кукла класса класса Поддержка (Support) - Флоренс. Вооруженная французским самозарядным пистолетом калибра 9 мм MAB PA-15, она является мастером соблазна.

Баннер Флоренс уже доступен на глобальном сервере. Шанс выпадения Флоренс в новом баннере увеличен.

Комментарии:  2
Длинный ник чтобы не запо

автор (статьи) не понимает что такое садо-мазо. Но игра выглядит интересно.

ДаДжи

жалко что пошаговая,не люблю данный жанр,а так персонаж не плохой