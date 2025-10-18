Садо-мазо медсестра. Превью тактической куклы Girls' Frontline 2 - Флоренс

На глобальном сервере Girls' Frontline 2 EXILIUM уже во всю гремит новое масштабное событие - Чудесный парк возбуждений. Главный гость данного события - боевая тактическая кукла класса класса Поддержка (Support) - Флоренс. Вооруженная французским самозарядным пистолетом калибра 9 мм MAB PA-15, она является мастером соблазна.
Баннер Флоренс уже доступен на глобальном сервере. Шанс выпадения Флоренс в новом баннере увеличен.
автор (статьи) не понимает что такое садо-мазо. Но игра выглядит интересно.
жалко что пошаговая,не люблю данный жанр,а так персонаж не плохой