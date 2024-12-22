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об игре
Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7.2 13 оценок

Следующая кукла для глобальной версии Girls' Frontline 2 - советская Папаша

ParaDelion
Новости

Вслед за Маккиатто на глобальную версию Girls' Frontline 2: EXILIUM прибудет новая тактическая кукла класса Sentinel (Страж) - Папаша (ударение на последнюю "а"). Вооруженная легендарной советской ППШ-41, она готова вернуться на службу к командиру. Благодаря самообучению эта добросердечная кукла, неспособная в чём-либо отказать, стала универсальной помощницей и хорошо справляется с любой просьбой.

Ради защиты своих товарищей она готова пойти на всё. Наткнувшись на препятствие, не стесняйтесь положиться на её помощь — Папаша воплотит в жизнь что угодно!

Ключевые фразы куклы Папаша:

Дата выхода баннера с Папаша пока неизвестна, однако стоит ожидать её вместе с выходом глобального обновления Rhapsody Quartet.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Gelyr

Отец вернулся, но без хлеба и с юбкой....

4
hpi

Камандыр, утжумана, прэс качат!

0
rtnrwv
советская Папаша

с сюрпризом?

0
Alex40001

кароче кто захочет скачать игру. заходим на компе в бета гугл плей и жмем поставить на устройство

0