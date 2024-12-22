Следующая кукла для глобальной версии Girls' Frontline 2 - советская Папаша

Вслед за Маккиатто на глобальную версию Girls' Frontline 2: EXILIUM прибудет новая тактическая кукла класса Sentinel (Страж) - Папаша (ударение на последнюю "а"). Вооруженная легендарной советской ППШ-41, она готова вернуться на службу к командиру. Благодаря самообучению эта добросердечная кукла, неспособная в чём-либо отказать, стала универсальной помощницей и хорошо справляется с любой просьбой.

Ради защиты своих товарищей она готова пойти на всё. Наткнувшись на препятствие, не стесняйтесь положиться на её помощь — Папаша воплотит в жизнь что угодно!

Ключевые фразы куклы Папаша:

Дата выхода баннера с Папаша пока неизвестна, однако стоит ожидать её вместе с выходом глобального обновления Rhapsody Quartet.