Следующая кукла для глобальной версии Girls' Frontline 2 - советская Папаша

Вслед за Маккиатто на глобальную версию Girls' Frontline 2: EXILIUM прибудет новая тактическая кукла класса Sentinel (Страж) - Папаша (ударение на последнюю "а"). Вооруженная легендарной советской ППШ-41, она готова вернуться на службу к командиру. Благодаря самообучению эта добросердечная кукла, неспособная в чём-либо отказать, стала универсальной помощницей и хорошо справляется с любой просьбой.
Ради защиты своих товарищей она готова пойти на всё. Наткнувшись на препятствие, не стесняйтесь положиться на её помощь — Папаша воплотит в жизнь что угодно!
Ключевые фразы куклы Папаша:
Дата выхода баннера с Папаша пока неизвестна, однако стоит ожидать её вместе с выходом глобального обновления Rhapsody Quartet.
Отец вернулся, но без хлеба и с юбкой....
Камандыр, утжумана, прэс качат!
с сюрпризом?
кароче кто захочет скачать игру. заходим на компе в бета гугл плей и жмем поставить на устройство