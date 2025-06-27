Спрингфилд, глобальное событие, целевой баннер. Превью обновления Girls' Frontline 2 - Mimisbrunnr's Loop

Сегодня утром, 27 июня 2025 на официальном youtube-канале глобального сервера Girls' Frontline 2: EXILIUM прошла трансляция с различными анонсами на будущее. Основной темой стало следующее глобальное событие - Mimisbrunnr's Loop, а также появление сразу 3-х кукол: Спрингфилд (Поддержка), Пери (Бастион) и Фэй (Авангард)

Помимо кукол ожидается появление нового режима Rogue-like (подробности будут позже)

Не менее важное добавление - целевой баннер. В нём будут находиться куклы из ранних событий. В данный момент известно, что первую порцию составят Суоми, Ульрид, Маккиатто и Дайянь. В данном баннере будет действовать система гаранта - первой выпадет элитная кукла, выбранная игроком

Также ожидается добавление первого ивента - Sojourners of the glass island, в основной список сюжетной кампании. Все награды будут обновлены.

По мимо всего прочего ожидаются небольшие изменения и в техническом плане. Продолжительность Боевого Пропуска будет сокращена с 30 до 20 дней. У Шаркри и Тололо появятся дополнительные расширения Neural Helix. В списке композиций добавят саундтреки из прошлых ивентов. Будет добавлен новый Босс в соответствующем режиме, а также в режиме "Пороховой рубеж". Дополнительно в течении всей трансляции были розданы 2 промокода:

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Старт события Mimisbrunnr's Loop ожидается сразу после завершения "Эхо рассвета".