Трейлер следующего обновления Girls' Frontline 2: Exilium - Amidst Wings of Gray

Разработчики глобальной версии Girls' Frontline 2: опубликовали новый трейлер для грядущего обновления своей тактической кроссплатформенной игры.

Свежее видео представляет нам Дайян, которая будет частью первого баннера новой версии, а также тизерит еще двух новых кукол — Цзян Ю и Чжаохуэй. В китайской версии игры следующим за Дайян баннером вышла G36, но есть вероятность, что для глобала порядок ивентов будет перетасован.

По мимо этого, будет добавлена 8 глава основного сюжета - Aliasing Effect, а также основное событие данного обновления - Amidst Wings of Gray, хронологически следующее за 8 главой сюжета. Кроме сюжета будут также добавлены события, за прохождение которых Командиры будут получать ценные награды.

Новое тематическое событие начнётся 16 декабря в 20:00 МСК.