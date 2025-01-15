Трейлер следующего обновления Girls' Frontline 2: Exilium - Amidst Wings of Gray

Разработчики глобальной версии Girls' Frontline 2: опубликовали новый трейлер для грядущего обновления своей тактической кроссплатформенной игры.
Свежее видео представляет нам Дайян, которая будет частью первого баннера новой версии, а также тизерит еще двух новых кукол — Цзян Ю и Чжаохуэй. В китайской версии игры следующим за Дайян баннером вышла G36, но есть вероятность, что для глобала порядок ивентов будет перетасован.
По мимо этого, будет добавлена 8 глава основного сюжета - Aliasing Effect, а также основное событие данного обновления - Amidst Wings of Gray, хронологически следующее за 8 главой сюжета. Кроме сюжета будут также добавлены события, за прохождение которых Командиры будут получать ценные награды.
Новое тематическое событие начнётся 16 декабря в 20:00 МСК.
я так понимаю, что Суоми выбить возможности больше не будет
Ещё и на эту Макиатто зря слил кучу круток =(
Суоми только на реране. Макиатто сильная, зря ты так.