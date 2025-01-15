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Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
6.6 17 оценок

Трейлер следующего обновления Girls' Frontline 2: Exilium - Amidst Wings of Gray

ParaDelion
Новости

Разработчики глобальной версии Girls' Frontline 2: опубликовали новый трейлер для грядущего обновления своей тактической кроссплатформенной игры.

Свежее видео представляет нам Дайян, которая будет частью первого баннера новой версии, а также тизерит еще двух новых кукол — Цзян Ю и Чжаохуэй. В китайской версии игры следующим за Дайян баннером вышла G36, но есть вероятность, что для глобала порядок ивентов будет перетасован.

По мимо этого, будет добавлена 8 глава основного сюжета - Aliasing Effect, а также основное событие данного обновления - Amidst Wings of Gray, хронологически следующее за 8 главой сюжета. Кроме сюжета будут также добавлены события, за прохождение которых Командиры будут получать ценные награды.

Новое тематическое событие начнётся 16 декабря в 20:00 МСК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Animario

я так понимаю, что Суоми выбить возможности больше не будет

Ещё и на эту Макиатто зря слил кучу круток =(

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MaritheHunter

Суоми только на реране. Макиатто сильная, зря ты так.

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