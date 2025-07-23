Цюхуа, возвращение Вектор, временное событие. Превью обновления Girls' Frontline 2 - Возрожденная жизнь

На глобальном сервере Girl's Frontline 2: EXILIUM завершается событие, посвященное Спрингфилд и Пери - Петля Мимира. Сразу после, 24 июля 2025 года в клиент будет загружено очередное событие - Возрожденная жизнь.

Из основных моментов, обновление будет задержать новую тактическую куклу - Цюхуа. Также ожидается возращение главного пиромана - Вектор. Баннеры с данными куклами имею повышенный шанс выпадения.

По мимо этого, на Цюхуа ожидается тематический облик - Благодушная травница. Также свои ключи расширения получат Наган и Сенторайсси. Обновлена и система ковенанта: в список попали новоиспеченная Цюхуа и Сенторайсси. Вместе с тем, возвращаются мини-события, позволяющие вновь получить как можно больше ресурсов и коллапс-частиц.

Старт события "Возрожденная жизнь" ожидается 24 июля 2025 года в 16:00 МСК после технического обслуживания серверов.