В глобальной версии Girls' frontline 2 представили нового персонажа - снайпершу Маккиатто

На глобальный сервер вскоре завезут ещё одну тактическую куклу класса Sentinel (Страж) - Маккиатто. Вооруженная снайперской винтовкой WA 2000, cпокойная, гордая, но странная кукла, которой сложно высказывать свои мысли. Обожает маленьких пушистых зверюшек и переслащенный макиато. Склонна к одиночеству, и всё же кое на ком её взгляд постоянно задерживается. Получит ли она, наконец, желанный ответ?

"Маккиатто прибыла на службу! Как это вы умудрились набить рот песком? Перед выходом надо тщательно проверять своё защитное снаряжение, дурень! Не то чтобы я о вас волнуюсь, да и вообще... Но хорошо, что в этот раз вы не пострадали!"

Так же вместе с ней будет представлена легендарная снайперская винтовка - "Горькая карамель"

Маккиатто будет доступна в баннере Targeted Procurement Event с 26 декабря по 15 января, причем шанс выпадения будет увеличен.