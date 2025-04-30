Вектор, возвращение Душевной, событие и новые облики. Превью обновления Girls' Frontline 2 - Escape from Cyborg

На глобальный сервер Girls' Frontline 2: EXILIUM продолжают поступать новые обновления. Разработчики игры опубликовали видео, которое презентует новое тематическое событие - Escape from Cyborg (Побег из Киборга). В частности, новое обновление будет содержать Вектор, новую куклу из лимитированного баннера, её тематический облик, купальник на Суоми. Само собой, ожидается и добавление нескольких новых ивентов.

Сразу после обновления командирам станет доступно Событие "Побег из Киборга", повествующее о приключениях отдела "Б" из новоиспеченного отряда H.I.D.E. 404.

Также вместе с Вектор ожидается возвращение баннера с Душевной с повышенным шансом выпадения последней:

По мимо этого, будут внесены технические правки и улучшение качества производительности игры на всех платформах. Обновление игры будет доступно 1 мая сразу после технических работ.