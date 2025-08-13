Защитница справедливости. Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Никита

Возрожденная жизнь подходит к концу. А это значит, в скором времени ожидается новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса класса Sentinel (Страж) - Никита́.Вооруженная российской снайперской винтовкой ВСК-94, она обладает большим чувством справедливости. Хоть по началу и может показаться холодной, но со временем становится ясно, что внутри она искреняя и чистая сердцем.

Выход Никиты́ запланирован сразу после окончания баннера с Цюхуа. Шанс выпадения Никиты́ в новом баннере будет увеличен.