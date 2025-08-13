ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Girls' Frontline 2: Exilium 03.12.2024
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Постапокалипсис
7.2 39 оценок

Защитница справедливости. Превью следующей тактической куклы Girls' Frontline 2 - Никита

ParaDelion ParaDelion

Возрожденная жизнь подходит к концу. А это значит, в скором времени ожидается новое пополнение. Боевая тактическая кукла класса класса Sentinel (Страж) - Никита́.Вооруженная российской снайперской винтовкой ВСК-94, она обладает большим чувством справедливости. Хоть по началу и может показаться холодной, но со временем становится ясно, что внутри она искреняя и чистая сердцем.

Выход Никиты́ запланирован сразу после окончания баннера с Цюхуа. Шанс выпадения Никиты́ в новом баннере будет увеличен.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

Никита везде побрито
У них уже нормальные женские имена закончились?

Costollom

Никита́ (фильм 1990 года).