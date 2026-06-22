Анонсирован кооперативный хоррор Give Us A Sign в духе знаменитой Phasmophobia

Студия Demir Games официально представила дебютный анонсирующий трейлер своего нового многопользовательского проекта под названием Give Us A Sign. Свежий видеоролик мало чего показывает, но даёт явно понять, что авторы намерены сделать свой аналог Phasmophobia.

В основе это симулятор охоты за привидениями для совместного прохождения группами от 1 до 4 человек. Разработчики обещают продвинутую систему реактивного распознавания голоса через микрофоны участников. Каждое произнесённое пользователем слово или случайный крик будут напрямую влиять на поведение потусторонних сил, заставляя игроков использовать обширный набор специальных технических инструментов для поиска улик. Различные одержимые зоны, каждая из которых обладает уникальной историей и паранормальной активностью.

Внутриигровой процесс также включает в себя глубокую кастомизацию внешности персонажей и детальную настройку используемого снаряжения в безопасном убежище. Разработчики обещают реализовать более 20 уникальных типов призраков со своими поведенческими особенностями, а также регулярно выпускать бесплатные сезонные обновления после официального релиза.

Презентация ролика состоялась 22 июня 2026 года, а полноценный выпуск игры запланирован для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точная дата выхода пока не сообщается, но авторы уже пообещали выпустить бесплатную демонстрационную версию проекта в октябре 2026 года.