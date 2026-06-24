Планы на будущее: авторы хоррора Give Us A Sign раскрыли дорожную карту проекта

Разработчики психологического хоррора Give Us A Sign из Demir Games представили дорожную карту производства. Игра преодолела важную отметку в 20000 добавлений в списки желаемого. Команда тепло поблагодарила игровое сообщество за активную поддержку на всех этапах разработки.

Первым этапом графика станет запуск бесплатной демоверсии хоррора. Выход этой ознакомительной сборки запланирован на октябрьский фестиваль демоверсий в цифровом магазине Steam. В демоверсии проверят стабильность сетевого кода и оптимизацию графики на движке Unreal Engine 5.

Затем состоится запуск игры в режиме раннего доступа, который пройдёт через 3–4 месяца после завершения фестиваля. Этот период необходим для сбора отзывов игроков и быстрого исправления ошибок. В дорожную карту также заложено производство сезонного пропуска с новыми регионами.

В игре заявлено добавление 13 языков, включая русский текстовый перевод, и лишь у английской версии стоит галочка на озвучке. Поскольку в игре реализована механика голосовой реакции, очень важно, чтобы призраки понимали и реагировали на другие языки. Поэтому разработчики об этом тоже не забыли, планируют по возможности расширить разнообразие голосовой связи после раннего доступа.

Сейчас создатели активно адаптируют управление под геймпады различных игровых систем. Проект выйдет одновременно на персональных компьютерах и консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Внести кооперативный хоррор в свой список желаемого на любой платформе можно на официальных страницах.