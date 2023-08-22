Релиз Gladiator Guild Manager откладывается, но обновление будет выпущено в срок

Разработчики симулятора гильдии гладиаторов Gladiator Guild Manager решили отложить релиз игры: ранее он был запланирован на 25 августа. Студия приняла решение выпустить запланированное на этот день обновление, но не называть его релизным – разработчики хотят добавить в игру больше контента перед тем, как дать ей такой статус.

Обновление, которое выйдет 25-го августа, станет самым крупным за историю игры. Оно должно исправить все баги с зависаниями, добавит в игру две финальные арены и добавит вторую половину квестов за все три фракции с проиллюстрированными финалами. Также появятся новые побочные квесты, 7 новых боссов, 8 квестовых юнитов, новые перки и предметы.

После этого студия продолжит работать над новым контентом, о котором расскажет детальнее в будущем. Среди новых фич – экран статистики после боя и автопозиционирование юнитов одним щелчком мыши.

Gladiator Guild Manager – это менеджмент-стратегия об управлении гильдии гладиаторов в фэнтезийном сказочном мире. Игра позволяет собрать свою команду гладиаторов и пройти вместе с ней множество турниров, в которых от игрока требуется надлежащим образом экипировать бойцов и определить их стартовые позиции, а далее – наблюдать за автоматически проходящим сражением.