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Glasshouse 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
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Анонсирована ролевая игра Glasshouse, действие которой происходит на пороге мировой войны

monk70
Новости

Flat28, независимая игровая студия, объявила, что Glasshouse, их предстоящая cRPG, действие которой происходит в условиях надвигающейся угрозы мировой войны, получила страницу в Steam. Кроме того, на Itch.io в настоящее время доступна игровая демо-версия.

Glasshouse — это сюжетная cRPG, которая предлагает игрокам раскрыть политический заговор, создать самодельное оборудование и управлять отношениями с соседями по квартире. Перекликаясь с наследием определяющих жанр игр, таких как Disco Elysium и Pathologic, Glasshouse предлагает свежий взгляд на элементы выживания, включая крафт и сбор мусора.

В Glasshouse игроки погружаются в обширную политическую тайну, оказавшись в ловушке на месте преступления и не имея немедленного выхода. Игра предлагает многогранный опыт, в котором игроки:

  • Оттачивайте ораторские навыки, чтобы ориентироваться в сложной межличностной динамике.
  • Исследуйте локации замкнутого здания.
  • Ожидайте ядерную зиму, творчески используя ресурсы для создания инструментов выживания.
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