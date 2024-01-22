Анонсирована ролевая игра Glasshouse, действие которой происходит на пороге мировой войны

Flat28, независимая игровая студия, объявила, что Glasshouse, их предстоящая cRPG, действие которой происходит в условиях надвигающейся угрозы мировой войны, получила страницу в Steam. Кроме того, на Itch.io в настоящее время доступна игровая демо-версия.

Glasshouse — это сюжетная cRPG, которая предлагает игрокам раскрыть политический заговор, создать самодельное оборудование и управлять отношениями с соседями по квартире. Перекликаясь с наследием определяющих жанр игр, таких как Disco Elysium и Pathologic, Glasshouse предлагает свежий взгляд на элементы выживания, включая крафт и сбор мусора.

В Glasshouse игроки погружаются в обширную политическую тайну, оказавшись в ловушке на месте преступления и не имея немедленного выхода. Игра предлагает многогранный опыт, в котором игроки: