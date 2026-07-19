Разработчики инди-долгостроя Glasshouse выиграли 70 тысяч долларов и везут двухчасовую демоверсию на Gamescom 2026

Итальянская команда Flat28 Collective опубликовала новый дневник разработки своей амбициозной партийной CRPG под названием Glasshouse. Авторы поделились неожиданным успехом: на прошедшей в Южной Корее церемонии Neowiz Indie Quest, проект занял первое место в номинации за лучший нарратив и построение мира. Студия забрала главный денежный приз в размере 70 000 долларов США, благодаря чему разработчики официально регистрируют юридическое лицо и переводят производство на профессиональные рельсы. Прямо сейчас команда готовит кампанию на Kickstarter и собирается посетить выставку Gamescom 2026 с играбельной двухчасовой демоверсией, которая получит частичную озвучку.

Проект создаётся в свободное от основной работы время уже более четырёх лет, причём у авторов до сих пор нет издателя. На текущий момент полностью реализованы все ключевые механики, готовы три публичных плейтеста, написаны 60% сценария и завершены около 40% сюжетной кампании. Сюжет расскажет о сорокалетнем обычном рабочем Уилле Мейере, который оказывается заперт в многоквартирном доме во время карантина на пороге глобальной войны. Градус напряжения повышает то, что внутри тела протагониста начинает разрастаться раковая опухоль, метафорически дающая ему импульс и ровно 360 дней на то, чтобы успеть оставить свой след в истории.

Наибольший интерес и потенциальные споры среди фанатов классических RPG вызовет уникальный сеттинг, который создатели называют «феодалпанк» (Feudalpunk). Мир игры вдохновлён политическим манифестом Абдуллы Оджалана о демократическом конфедерализме и представляет собой геополитическую реальность без привычных государств и наций. Архитектура местных индустриальных городов сочетает средневековый и викторианский стили, а в обществе соседствуют закованные в латы рыцари с рациями, бастующие на площадях рабочие фабрик и крестьяне в феодальных республиках. Разработчики сознательно пожертвовали экономическим ростом вымышленного мира ради прав и равенства его жителей.

Также вместо привычной прокачки силы, ловкости или выносливости авторы внедрили полноценный Политический компас. Выбранная игроком идеология будет напрямую заменять классические характеристики персонажа. Прогресс в политических взглядах станет жестко диктовать то, как главный герой думает, с кем взаимодействует, какими методами решает квесты и что именно может говорить в диалогах. Подобная синергия геймплея и нарратива призвана подарить аудитории полную свободу выбора и разнообразную реакцию окружения на действия игрока.