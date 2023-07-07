Помимо Nintendo Switch ролевая игра Gloomhaven заглянет на консоли PlayStation и Xbox в середине сентября ©

Популярная тактическая ролевая игра Gloomhaven для ПК была анонсирована для консолей в начале этого года. После недавней демонстрации версии для Nintendo Switch Twin Sails Interactive объявила дату выхода для всех консолей. Консольные версии Gloomhaven, разработанные Flaming Fowl Studios и адаптированные для консолей Saber Interactive, будут выпущены на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

Действие Gloomhaven разворачивается в темной фэнтезийной вселенной, сочетающей в себе лучшие элементы стратегических настольных игр и цифровых приключений. Игроки могут погрузиться в эпическую кампанию настольной игры. Консольные версии Gloomhaven охватывают 95 оригинальных сценариев и событийных миссий. Вам доступны тысячи способностей, а также сотни привилегий, улучшений и снаряжения для настройки вашего снаряжения.