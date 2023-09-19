Тактическая ролевая игра Gloomhaven стала доступна на консолях ©

После выхода на ПК игра Gloomhaven получила множество положительных отзывов - как от геймеров (86% в среднем в Steam), так и от журналистов (8,2/10). Со вчерашнего дня игра, ранее бывшая эксклюзивом для ПК, стала доступна для распространения и на консолях. Игра поступила в продажу 18 сентября для PS5, PS4, XSX, XOne и Switch.

Gloomhaven - это тактическая игра, адаптация настольной игры, разработанная командой Flaming Fowl, в которую входят несколько ветеранов геймдева, ранее работавших в Lionhead Studios над известными сериями Fable и Black & White, в том числе. Подробнее об этом производстве мы писали в июне здесь.

На данный момент игра получила две рецензии в консольном релизе. Xbox Tavern поставила Gloomhaven оценку 7/10, отметив, что геймплей и развитие сюжета в игре происходит слишком медленно. Чуть более критичен сайт God is a Geek (оценка 6/10), который заявил, что игра перегружена сложностью игровых механик ("слишком много систем одновременно") и что графика на Switch оставляет желать лучшего.