Тактическая ролевая игра Gloomhaven выйдет на Nintendo Switch в сентябре ©

Twin Sails Interactive на сегодняшней выставке Nintendo Direct показал первый взгляд на Gloomhaven — тактическую RPG, основанную на фэнтези, которая выходит на Switch 18 сентября.

Это интерпретация знаменитой настольной игры Исаака Чайлдреса, в которой вы отправитесь в фантастическую кампанию со стратегическим геймплеем. Здесь есть что почерпнуть, с возможностью пройти либо оригинальные 95 сценариев и событийных миссий, либо эксклюзивную цифровую кампанию Guildmaster, состоящую из более чем 160 миссий.

Вдобавок ко всему, игра будет запущена с двумя пакетами DLC, «Челюсти льва» и «Одиночные сценарии: испытания наемников», каждый из которых доступен для совместной онлайн-игры до четырех игроков.