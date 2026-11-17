Gloomwood — иммерсивный симулятор выживания в викторианском стиле, вдохновлённый Thief, Resident Evil и Dishonored. Его создатель Диллон Роджерс давно известен любовью к классике, а теперь к проекту присоединился человек, напрямую причастный к одному из главных источников вдохновения.

Жюльен Эвейе, бывший дизайнер Arkane, работал над Dishonored, его сиквелом, Deathloop и Marvel's Blade. Помимо этого, он разработал собственный инди-хоррор Threshold, вышедший в 2024 году. В New Blood отметили, что найти дизайнеров уровней, способных справиться с Gloomwood, непросто. Эвейе присоединится к команде вместе с «нашими новыми разработчиками» — то есть он не единственный новичок.

Главное событие — уровень Первого национального банка, который разработчики называют «самым большим и самым тщательно продуманным уровнем на сегодняшний день». На скриншотах он выглядит величественно и внушительно, но местами клаустрофобно, что делает посещение банка ещё более пугающим.

Также добавят:

электрошокер — новое оружие, название говорит само за себя;

— новое оружие, название говорит само за себя; трансформацию в крысу — для узких проходов;

— для узких проходов; трансформацию в рыбособаку — для плавания в грязной воде;

— для плавания в грязной воде; трансформацию в Короля Ворона — новый способ обезвреживать охранников, извергающих кислоту.

Прокрадываться станет сложнее: появятся сигнализации и лужи крови, которые предупреждают охрану о присутствии игрока.

Обновление предварительно запланировано на «до конца года», но конкретную дату New Blood не называет. Самому Диллону Роджерсу вскоре предстоит операция на спине — пожелаем ему скорейшего выздоровления и лёгкого возвращения к работе.