Gloomwood выходит на новый уровень комфорта: в игре появилась полноценная поддержка геймпадов

Стелс-экшен Gloomwood получил долгожданное обновление, добавляющее полноценную поддержку геймпадов. Это особенно важно для владельцев портативных устройств вроде Steam Deck и игроков, предпочитающих управление с контроллера.

Ранее Gloomwood считалась лишь «играбельной» на Steam Deck: пользователям приходилось настраивать управление вручную, а в самой игре отсутствовали подсказки кнопок. Теперь ситуация изменилась — разработчики внедрили полноценную поддержку контроллеров, обновили обучение, добавили корректные иконки и возможность гибкой перенастройки управления.

Помимо этого, в игре появился новый магазин на рыночной площади, расширяющий возможности взаимодействия с миром.

Проект, вдохновлённый серией Thief, вышел в раннем доступе в 2022 году и продолжает активно развиваться. Ранее в январе разработчики уже выпускали крупное обновление с новой локацией.