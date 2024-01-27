Пока монстры-франшизы и представители ААА-проектов заваливают нас крутыми и дорогими рекламными материалами, инди-разработчики потихоньку пилят проекты, которые также достойны внимания. Как, например, игра Gloomy Juncture.

Любопытно, что ею занимается лишь один человек. И более того - вce пepcoнажи и oкpужeниe coзданы вpучную: pазpабoтчик вначалe oт pуки pиcуeт иx на бумагe.

Автор говорит, что:

Gloomy Juncture вдохновлена ​​фильмами в стиле нео-нуар, психологическими драмами, странными фильмами категории "Б", произведениями Хичкока, Линча и Аронофски, а также европейскими ужасами, сочетая в себе кинематографическое повествование с хардкорным игровым процессом, напоминающим приключения 90-х. Исследование тем одержимости, беспокойства и безнадежности.

В принципе, одержимость, беспокойство и безнадежность уже можно заметить по трейлеру.

По сюжету,

Ты не особенный. Ты не герой. Раздается одинокий выстрел, запуская колеса судьбы.

Отправьтесь в эту захватывающую историю, где одержимость занимает центральное место, и влезьте в шкуру обычного человека на краю своеобразного мира.

Peлиз Gloomy Juncture запланиpoван на 2024 гoд на PC в Steam, однако тoчная дата выxoда нeизвecтна.