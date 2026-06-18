Gloria Victis вернулась спустя два года после закрытия: культовую PvP-MMORPG перезапустили в формате free-to-play

Средневековая MMORPG Gloria Victis официально вернулась к жизни. Компания gamigo объявила о перезапуске игры, которая теперь доступна всем желающим по модели free-to-play.

О возвращении проекта стало известно ещё в феврале 2026 года, когда gamigo приобрела лицензию на Gloria Victis и пообещала восстановить работу серверов. После закрытого бета-тестирования, прошедшего в мае, игра вновь открыла свои двери для пользователей по всему миру.

За годы существования Gloria Victis успела завоевать преданную аудиторию благодаря необычному сочетанию масштабных PvP-сражений, осад замков и реалистичной боевой системы без захвата цели. В отличие от многих современных MMORPG, успех здесь зависит не столько от характеристик персонажа, сколько от навыков игрока и умения действовать в команде.

В обновлённой версии сохранились ключевые особенности проекта: контроль территорий, захват крепостей, экономика, управляемая игроками, развитая система ремёсел и рискованная механика частичной добычи с побеждённых противников. Владельцы ранее приобретённых премиум-предметов также смогут восстановить свои косметические награды.

На этом поддержка игры не закончится. Разработчики уже работают над первым крупным контентным обновлением после перезапуска. Одним из главных нововведений станет система State of War, ориентированная на гильдии. Она позволит игрокам строить собственные замки на островах и участвовать в масштабных осадах, атакуя и защищая укрепления других сообществ.

Возвращение Gloria Victis выглядит редким случаем для MMORPG-индустрии, где закрытые проекты крайне редко получают второй шанс. Теперь успех перезапуска будет зависеть от того, сможет ли игра вновь собрать вокруг себя активное сообщество поклонников средневековых онлайн-сражений.