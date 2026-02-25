Gloria Victis возвращается: MMORPG станет бесплатной под крылом gamigo

После нескольких месяцев тишины вокруг судьбы инди-MMORPG Gloria Victis разработчики раскрыли новые подробности. Игра переходит на модель free-to-play под издательством компании gamigo, при этом проект обещает остаться без P2W-механик, сохраняя баланс и честную игровую среду.

В официальном сообщении авторы подчеркнули, что gamigo обладает «богатым опытом в разработке бесплатных многопользовательских игр», и отметили, что дальнейшее развитие Gloria Victis будет строиться на отзывах сообщества. Дополнительные детали перезапуска планируется раскрыть в ближайшие дни, что делает ожидание игроков ещё более интригующим.

Напомним, что оригинальная средневековая MMORPG была закрыта в октябре 2023 года из-за финансовых проблем и усталости команды. В ноябре 2025 года разработчики анонсировали возрождение проекта, подтвердив, что новое сотрудничество с gamigo позволит дать игре вторую жизнь.

Переход на F2P-модель открывает двери для новых игроков, а сохранение честной экономики без P2W делает проект привлекательным для фанатов средневековых MMO. Gloria Victis возвращается с амбициозными планами, обещая как старым, так и новым игрокам окунуться в живой и динамичный мир сражений, ремесел и политических интриг.

Ближайшие недели станут ключевыми для сообщества, которое будет следить за новостями и готовиться к старту обновлённой версии игры, которая может вернуть былую популярность франшизы.