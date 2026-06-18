Разработчики метроидвании GNAW показали геймплей на новой локации Sky Square

Независимая студия Redstart Interactive выпустила свежий геймплейный трейлер футуристической метроидвании GNAW. Новый ролик разработчики целиком посвятили демонстрации одной из ключевых игровых зон под названием Sky Square. На кадрах авторы детально показали особенности вертикального перемещения и боевые столкновения на просторах этой многоуровневой территории.

События разворачиваются в верхнем ярусе мегаполиса Нью-Дино-Сити, где небоскребы переплетаются с гигантскими деревьями. Главный герой — прожорливый раптор Рипли, который пытается спасти цивилизацию разумных динозавров от вымирания после падения загадочного метеорита. Локация Sky Square наполнена опасными воздушными потоками, разрушаемыми платформами и мутировавшими противниками.

Свежий ролик делает упор на акробатические навыки персонажа, позволяющие преодолевать пропасти между высотными зданиями. По ходу прохождения игрокам предстоит комбинировать паркур с пожиранием поверженных врагов для получения временных усилений. Боевая система в этой зоне заставит адаптироваться к битвам в замкнутых пространствах с электрическими угрями и массивными крабами.

Официальный релиз необычной метроидвании запланирован на начало 2027 года для ПК в Steam, а также для консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Проект получит официальную текстовую поддержку на русском языке прямо в день выхода. Для желающих познакомиться с игрой поближе в Steam уже сейчас доступна демоверсия.