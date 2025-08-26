Два разработчика потратили 10 месяцев на создание Gnomes, которая собрала в Steam более 360 000 долларов

Одной из самых ярких стратегических игр 2025 года неожиданно оказалась Gnomes — roguelike в жанре tower defense от всего двух разработчиков. Томми Маккей и Патрик Белл из студии Dystopian работали над проектом всего 10 месяцев, вложили около 700 долларов бюджета и в итоге получили игру, которая с апреля собрала на Steam более $360 000, заслужив "крайне положительные" отзывы.

По данным эксперта по маркетингу Криса Зуковски, к 13 августа выручка Gnomes составила $367 484. Valve удерживает стандартные 30%, но даже с учётом комиссии результат поражает. Маккей делился опытом на фестивале Queensland Games Festival: «Разместить игру на Steam стоит всего 150 австралийских долларов. А дальше всё решают списки желаний, фестивали и демо — именно это превращает интерес игроков в продажи».

В отличие от привычных tower defense-игр вроде Bloons, Gnomes делает ставку на системную глубину. Каждое сражение процедурно генерируется, игрок строит хитроумные лабиринты для гоблинов, управляет отрядами гномов, усиливает их между раундами и пытается дожить до встречи с королём гоблинов. Элемент roguelike добавляет непредсказуемости и делает каждую партию уникальной.

Зуковски отмечает, что успех Gnomes показывает силу Steam как экосистемы: здесь даже «неблокбастерные» игры могут найти свою аудиторию. Сообщество игры уже наполнено скриншотами невероятно сложных конструкций — от лабиринтов, похожих на печатные платы, до целых «храмов» для гномских богов.

Ранее Маккей выпустил Sea of Survivors — roguelike с пиратами и морскими чудовищами, вдохновлённый Vampire Survivors. Но именно Gnomes, с её глубиной и вниманием к деталям, принесла студии громкий успех.

Два разработчика, минимальный бюджет и почти полмиллиона долларов дохода — Gnomes стала наглядным примером того, что для хита не всегда нужны миллионы, если у игры есть душа, идеи и сообщество.