Жуткие аномалии в трейлере Go Home Annie - хоррора во вселенной SCP

Go Home Annie, игра-расследование от первого лица, вдохновлённая вселенной SCP, выйдет 3 декабря на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG. Позже проект появится и на консолях. Издатель Nordcurrent Labs и разработчик Misfit Village приглашают игроков погрузиться в мир аномалий и опасных сущностей в роли сотрудницы Фонда SCP по имени Энни.

Энни работает на одном из нижних уровней SCP Foundation — секретной организации, которая стремится контролировать и скрывать от общества паранормальные угрозы. Однако цель её отдела — неоднократно воспроизводить опасные аномальные явления и тестировать их копии, в результате чего Энни сталкивается с безысходностью и странными загадками. Вопросы о её настоящем предназначении становятся всё острее, и ей предстоит изменить ход своей судьбы, раскрывая тайны Фонда SCP.

Ключевые особенности игры: