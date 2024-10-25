Жуткие аномалии в трейлере Go Home Annie - хоррора во вселенной SCP

Go Home Annie, игра-расследование от первого лица, вдохновлённая вселенной SCP, выйдет 3 декабря на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG. Позже проект появится и на консолях. Издатель Nordcurrent Labs и разработчик Misfit Village приглашают игроков погрузиться в мир аномалий и опасных сущностей в роли сотрудницы Фонда SCP по имени Энни.
Энни работает на одном из нижних уровней SCP Foundation — секретной организации, которая стремится контролировать и скрывать от общества паранормальные угрозы. Однако цель её отдела — неоднократно воспроизводить опасные аномальные явления и тестировать их копии, в результате чего Энни сталкивается с безысходностью и странными загадками. Вопросы о её настоящем предназначении становятся всё острее, и ей предстоит изменить ход своей судьбы, раскрывая тайны Фонда SCP.
Ключевые особенности игры:
- Оригинальные аномалии и геймплей: решение головоломок требует нестандартного использования как знакомых, так и новых паранормальных объектов.
- Исследование мрачного объекта: игроки могут заглянуть в каждый тёмный уголок лабораторий, где ужасающие эксперименты и свободные субъекты представляют собой постоянную угрозу.
- Свежий взгляд на мир SCP: знакомые персонажи и неожиданные изменения в известных сюжетах SCP оживят мир. Игрокам также откроются малоизвестные аспекты вселенной SCP.
Ну понятно. У них там от антисанитарии в ведре завелось нечто и сожрало уборщицу.
мне сцп игры нравятся поэтому жду
Неведомая хтонь а-ля Control и Alan Wake 2 на максималках 😏
Аня, иди домой. В это мы играем.
Смотрится любопытно. Хорошо, что разработчик решил добавить новые объекты, но может нужно было добавить пару-тройку самых известных, узнаваемых?
ужасный трешак кала
Все твои гoвнокоменты, не знаешь про вселенную SCP не звизди тут.