Соло-разработчик представил трехмерный экшен-рогалик Go Next! с паркуром и битвами против тысяч врагов

Инди-разработчик под псевдонимом Mixidev представил геймплейный трейлер и открыл страницу в Steam своего нового проекта под названием Go Next!. Игра представляет собой динамичный экшен-рогалик в формате bullet heaven, вдохновленный волной популярности Vampire Survivors и стилистикой Megabonk. Главным отличием проекта от большинства аналогов на рынке станет полный отказ от плоских двухмерных локаций в пользу вертикального перемещения и развитой акробатики.

В основе геймплея лежит концепция автоматической стрельбы, поэтому управление прицелом отдано самой игре. Игроку необходимо сконцентрироваться на скоростном маневрировании среди сотен наступающих противников. Главный герой умеет бегать и карабкаться по отвесным крепостным стенам, скользить по земле, совершать двойные прыжки и пикировать на головы боссов с большой высоты, сохраняя инерцию между движениями. Грамотный выбор позиции на арене разработчик называет решающим фактором, подчеркивая, что остановка на одном месте означает гарантированную гибель.

Финальная версия обещает 9 последовательных миров с разнообразными биомами, среди которых присутствуют пустыни со сфинксами, парящие в облаках платформы и неоновые мегаполисы. Арсенал включает 44 вида оружия, 9 наборов экипировки и свыше 100 пассивных предметов со специфическими модификаторами. Создатель игры заявляет о масштабной внутренней оптимизации, благодаря которой движок способен одновременно отображать на экране более 1000 монстров без падения частоты кадров.

Продвижение проекта сопровождается регулярными выпадами автора в адрес высокобюджетных блокбастеров. В социальных сетях разработчик прямо противопоставляет свой проект слухам о многомиллиардной стоимости разработки Grand Theft Auto 6, а также высмеивает современные технологии, заявляя, что хорошему визуалу не нужны алгоритмы вроде DLSS 5. На критику комментаторов по поводу внешнего сходства с другими инди-хитами создатель реагирует с сарказмом, публично благодаря хейтеров за упоминания чужих названий, которые бесплатно продвигают его собственную страницу в поисковой выдаче.

Необычным пунктом в описании игры на платформе Valve стало официальное признание использования искусственного интеллекта. Разработчик честно указал, что нейросеть Claude активно применялась для оптимизации технической части и поиска ошибок в исходном коде. Кроме того, в проект заявлены сетевой кооперативный режим, поддержка геймпадов и интеграция с облачными сохранениями.

Полноценный релиз Go Next! на ПК запланирован на ноябрь 2026 года, однако оценить механику паркура уже можно в бесплатной демоверсии. Для комфортной игры заявлены весьма демократичные системные требования, включающие операционную систему Windows 10, процессор уровня Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600, от 2 до 4 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060 и всего 500 МБ свободного места на диске.