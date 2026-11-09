В сервисе Steam вышел 3D-рогалик Go Next с банни-хопом и сетевым кооперативом на 4 игроков

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз 3D-экшен-рогалика Go Next от независимого разработчика Mixidev. Проект переносит формулу выживания против бесконечных толп монстров в духе Vampire Survivors и Risk of Rain 2 в формат 3D. Главной особенностью игрового процесса стало автоматическое ведение огня, благодаря чему все внимание сосредотачивается на безостановочном перемещении персонажа. Базовая стоимость новинки составляет 690 рублей, однако в честь релиза действует скидка 15%, снижающая цену до 586 рублей.

В отличие от большинства представителей жанра с плоскими аренами, Go Next делает основную ставку на вертикальный геймплей и акробатику. Персонаж способен бегать по крепостным стенам, взбираться на крыши зданий, совершать стремительные подкаты, пикировать на врагов с высоты и использовать классический банни-хоп в стиле Quake для непрерывного набора скорости. Остановка в бою приводит к моментальной гибели, поэтому выживание напрямую зависит от умения сохранять инерцию и перелетать через скопления противников с помощью двойных прыжков.

На выбор доступно 11 проработанных миров со своими правилами, 22 персонажа и разветвленная система экипировки. В списке героев присутствуют гангстер, ученый с карманной сингулярностью и стилизованный под 80-е годы Зевс, причем каждый боец обладает собственными пассивными характеристиками и стартовым оружием. В арсенале насчитывается 71 вид вооружения с возможностью улучшения до 50 уровня на наковальне и 131 вспомогательный предмет. Снаряжение делится на 11 градаций редкости вплоть до ранга Галактика, а готовые сборки позволяют вращать вокруг героя до 30 планет, призывать небесные молнии или создавать гравитационные аномалии.

Каждая локация предлагает специфические испытания, алтари и уникальных боссов. Ровно на 10 минуте таймера обычные наземные монстры взлетают на крыльях и устремляются на перехват, а на арене Extraterrestrial Base черная дыра начинает ежеминутно поглощать по 1 планете. Между забегами накопленные ресурсы тратятся в глобальном древе улучшений, содержащем 52 постоянных пассивных навыка. Кооперативный режим поддерживает совместное прохождение в группе до 4 человек через лобби Steam, предлагая рейтинговые сезоны от ранга Бронза до Грандмастер и общие таблицы рекордов.

Выход новинки сопровождался открытым недовольством автора работой сервиса Valve. Всего за 1 неделю до запланированного старта проект находился на проверке уже 2 недели, что поставило премьеру под угрозу срыва. Создатель экшена публично раскритиковал службу поддержки и призвал пересмотреть подход к модерации:

Настоящая катастрофа, как вообще оправиться после подобного запуска. Игра Go Next находится на проверке уже 2 недели, осталась 1 неделя до старта, а новостей все еще нет. Службе поддержки Steam следует ввести приоритетную очередь для популярных проектов на основе списков желаемого, низкопробные поделки не должны оцениваться наравне с остальными.

- Mixidev, разработчик Go Next

В итоге Valve одобрила сборку лишь за 4 дня до релиза. Несмотря на то, что игре не хватило времени для сбора запланированных 100 тысяч добавлений в списки желаемого, автор не стал откладывать премьеру на более поздний срок. Ранее Mixidev также заявлял о чрезмерной политизации индустрии противниками нейросетей, отмечая, что споры вокруг искусственного интеллекта лишь вынуждают студии скрывать используемые технологии. Кроме того, создатель подчеркнул, что внедрил оптимизацию толп и многопоточную систему Jobs специально для того, чтобы движок платформы Roblox не позволил клонировать механику проекта. Опробовать геймплей и техническую реализацию перед покупкой можно с помощью бесплатной демоверсии в Steam.