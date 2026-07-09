GOALS делает ставку на всех игроков: футбольный симулятор получил амбициозную киберспортивную дорожную карту

Футбольный симулятор GOALS, сумевший набрать миллион установок всего за десять дней после перехода на free-to-play, официально представил планы по развитию собственной киберспортивной экосистемы. Авторы хотят построить открытую соревновательную сцену, в которой шанс проявить себя получит любой игрок — от любителей до профессионалов.

Генеральный директор студии Андреас Торстенссон заявил, что ключевой принцип проекта — доступность соревнований. Любой желающий сможет начать путь через региональные квалификации GOALS Open, а сильнейшие игроки получат шанс пробиться на турниры GOALS Majors и главный чемпионат GOALS Masters. При этом соревновательная система будет тесно связана с внутриигровыми рейтингами и регулярными событиями.

Разработчики также намерены поддержать сообщество инструментами для проведения собственных турниров. Игрокам обещают расширенные функции для организации соревнований, возможности трансляций и режимы для зрителей. Официальные турниры будут показывать не только на Twitch и YouTube, но и прямо внутри игры через специальный киберспортивный центр.

Одной из главных особенностей GOALS станет использование собственных составов в официальных матчах. Вместо одинаковых команд для всех участников игроки будут выходить на поле со своими уникальными футболистами, которых развивали по ходу игры. По словам Торстенссона, честность соревнований обеспечат система подбора соперников и баланс прогрессии, а решающим фактором должно оставаться мастерство, а не только сила состава.

Первый сезон GOALS Open получит призовой фонд в размере 10 тысяч евро, однако в будущем разработчики планируют увеличивать его за счёт продажи тематических косметических предметов, связанных с турнирами. Регистрация на соревнования стартует 20 июля, а гранд-финал GOALS Open состоится 12 сентября в Стокгольме. Таким образом, студия делает ставку не только на игровой процесс, но и на долгосрочное развитие полноценной соревновательной платформы, которая должна стать одной из главных особенностей GOALS.