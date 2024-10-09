Новый геймплейный трейлер Goat Simulator Remastered раскрыл дату релиза в ноябре

Издательство Coffee Stain Publishing и разработчики Coffee Stain Studios, Coffee Stain North и Deep Silver FISHLABS объявили о выпуске Goat Simulator Remastered для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store и Microsoft Store) 7 ноября.

Goat Simulator Remastered представляет собой обновленную версию культовой хаотичной песочницы, где игроки управляют козлом по имени Пилгор и создают как можно больше разрушений. Как и в оригинальной игре, основная задача — устраивать хаос, ударяясь головой, совершая сальто и кувырки, чтобы заработать очки, разрушая мир вокруг.

Ремастер предлагает обновленную графику с улучшенными текстурами, новыми визуальными эффектами и освещением, а также переработанную систему мутаторов. Теперь игроки могут выбирать различных козлов через удобное внутриигровое меню.

Разработчики заявляют, что Goat Simulator Remastered — это «совершенно глупая игра», которая сохраняет юмор и безумие оригинала. Несмотря на это, они иронично рекомендуют потратить деньги на что-то более полезное, чем симулятор козла, например, на реального козла или что-то другое.