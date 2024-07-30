Ремастер Goat Simulator получил возрастной рейтинг на Тайване

Согласно сайту Gematsu, Goat Simulator Remastered получила возрастной рейтинг на Тайване для PS5, Xbox Series и ПК. Как видно из названия, это обновлённая версия оригинальной игры, выпущенной в 2014 году.

Дополнительные подробности на данный момент неизвестны, поэтому нам остается только ждать официального анонса.

Goat Simulator — это юмористическая игра от независимой студией Coffee Stain из Швеции. Абсурдный проект симулятора сумасшедшего козла был задуман случайно. Изначально это должна была быть просто шутка, но первые видео, загруженные на YouTube, вызвали живой интерес. У разработчиков не было другого выбора, кроме как закончить игру и опубликовать ее. Студия Coffee Stain в первую очередь известна своей серией Sanctum, сочетающей элементы игр Tower Defense и FPS.