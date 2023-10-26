Абсурдная игра Goat Simulator 3 доберется до мобильных устройств

Третья часть самого безумного симулятора, где игроки берут под управление настоящего козла, Goat Simulator, уже год успешно покоряет ПК и консоли. Разработчики из студии Coffee Stain внезапно осознали, что такой абсурдной игре уже слишком тесно на привычных платформах и поэтому анонсировали мобильную версию Goat Simulator 3. Вместе с этим был опубликован специальный трейлер проекта, где высмеяли неуклюжие рекламные ролики мобильных игр.

Мобильная версия Goat Simulator 3 ничему не будет уступать версии на ПК и консолях. Игроков ждет такой же уровень безумия, открытый мир с разрушаемыми объектами и разнообразными активностями. Главным ограничением станет только слегка урезанный мультиплеер. В мобильной версии многопользовательский режим будет поддерживать подключение до двух игроков одновременно, а не четырех, как в оригинальной игре.

В игре будет использоваться сенсорное управление, и хотя команда разработчиков рассматривает возможность добавления поддержки контроллера, она не будет доступна при запуске. Кроме этого, проект обещают поддерживать выпуском регулярных дополнений и обновлений, которые выходят на основную версию Goat Simulator 3.

Goat Simulator скоро выйдет для iOS и Android, в настоящее время игра доступна для предварительного заказа в Apple App Store и Google Play Store.