Для Goat Simulator 3 анонсировано DLC, которое откроет мультивселенную

Дополнение под названием Multiverse of Nonsense для Goat Simulator 3 было анонсировано на Future Games Show - оно позволит путешествовать между вселенными.
Козьи козни в дополнении будут проходить в новом безумном и сюрреалистичном мире. В необычном городке, куда попадут игроки, козлы и люди поменялись местами. В игре появится система диалогов, благодаря которой главный персонаж сможет разговаривать с людьми. А на закуску для фанатов появится более 100 новых косметических предметов и несколько новых скинов.
Релиз безумного дополнения произойдет на PS5, Xbox Series и PC (в EGS и Steam) 19 июня этого года.
Вот это мы ждём.
как эта песочница дожила до 3 части
Так второй и не было, после первой сразу 3-ю запилили.
вот козы хитро...ые