Для Goat Simulator 3 анонсировано ДЛС, которое откроет мультивселенную

Goat Simulator возвращается с новым безумным продолжением, готовым подарить игрокам ещё больше хаотичного веселья. Как и в первой части, главным героем выступает эксцентричный козёл по имени Пилгор. На этот раз он должен исследовать живописный тропический остров Сан-Ангора и попытаться устроить там настоящий переполох.

Игра сохраняет фирменный юмористический стиль оригинала. Целью по-прежнему остаётся безудержная порча всего вокруг при помощи рогов, копыт и длинного липкого языка главного героя. Однако теперь игроки могут объединиться для коллективного вандализма. Режим кооператива позволяет призвать в помощь до трёх друзей и устроить настоящий козлиный бедлам. А богатые возможности кастомизации позволят придать каждому козлу уникальный облик.