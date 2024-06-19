Для Goat Simulator 3 вышло дополнение Multiverse of Nonsense

Сегодня состоялся релиз дополнения Multiverse of Nonsense для игры Goat Simulator 3 от студии Coffee Stain North.
Описание дополнения гласит: В мире, где всё пошло наперекосяк (причём по вашей вине), вам предстоит помочь защитнику мультивселенной спасти её. Отправляйтесь в новое масштабное приключение, где вас ждут захватывающие задания, сомнительные персонажи и камни нестабильности с удобной цветовой маркировкой. Путешествуйте между вселенными, пытаясь навести порядок, пока ещё не поздно.
Основные особенности дополнения:
- большой биом с порталами в локации, вдохновлённые тайтлами издательства Coffee Stain;
- 8 видов козлов;
- 36 испытаний;
- уникальные автомобили;
- больше 40 событий;
- 116 нарядов;
- возможность общаться с людьми-NPC;
- 15 новых достижений.
Дополнение уже доступно для покупки на всех платформах по цене $15. В Steam стоимость дополнения составляет 550 рублей. Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.