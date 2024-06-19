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Goat Simulator 3 17.11.2022
Экшен, Другой симулятор, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Юмор
7.1 101 оценка

Для Goat Simulator 3 вышло дополнение Multiverse of Nonsense

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз дополнения Multiverse of Nonsense для игры Goat Simulator 3 от студии Coffee Stain North.

Описание дополнения гласит: В мире, где всё пошло наперекосяк (причём по вашей вине), вам предстоит помочь защитнику мультивселенной спасти её. Отправляйтесь в новое масштабное приключение, где вас ждут захватывающие задания, сомнительные персонажи и камни нестабильности с удобной цветовой маркировкой. Путешествуйте между вселенными, пытаясь навести порядок, пока ещё не поздно.

Основные особенности дополнения:

  • большой биом с порталами в локации, вдохновлённые тайтлами издательства Coffee Stain;
  • 8 видов козлов;
  • 36 испытаний;
  • уникальные автомобили;
  • больше 40 событий;
  • 116 нарядов;
  • возможность общаться с людьми-NPC;
  • 15 новых достижений.

Дополнение уже доступно для покупки на всех платформах по цене $15. В Steam стоимость дополнения составляет 550 рублей. Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

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